Doctorante à la faculté des sciences de Montpellier (34), elle reçoit son diplôme de fin d’études en 2000 et repart pour Wuhan où elle est devenue l’une des scientifiques les plus en vue, notamment grâce à ses travaux sur les chauve-souris et ses recherches déterminantes sur l’épidémie du SRAS en 2002 et 2003.

Dix-huit ans plus tard, elle occupe de nouveau le devant de la scène, lorsque de mystérieux cas de pneumonie apparaissent à Wuhan… (Source : Actu.fr)